KODULUGU | Päikeseline katusekorter, kus teise ringi asjad saavad uue võimaluse 

Kalamaja kaldlagedega korteris elab oma perega Nipiraamatu toimetaja Laura Liinat. Siin näeb taaskasutusest ostetud asju ja mitmeid ajakirjaveergudeltki tuttavaid meisterdusi. «Teise ringi asjad on olnud mu teadlik valik,» sõnab naine, tehes oma kodus virtuaaltuuri.

Laura Liinati (34), Ats Rebase (39) ja nende tütre Mirdi (6) kodu asub juba kuus aastat rahulikus tänavas Lenderi-tüüpi maja katusekorteris. Kuna Laura jaoks on taaskasutus elustiil, millest on inspireeritud mitmedki tema ajakirjalood ja meisterdused, on ta sama põhimõtet järginud ka oma kolmetoalise korteri sisekujundusvalikutes. «Oleme siia loonud enda moodi hubase kodu. Eks siin ole ka laiatarbeasju, mida võib leida paljudest kodudest, kuid oleme neid sobitanud omanäoliste detailidega,» räägib ta.