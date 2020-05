Sisustusuudised mais: vaata, mida põnevat Kodukirja toimetusele silma on jäänud! 

Foto: arens.ee

Foto: arens.ee

Disain­köök interneti teel? Jah, see on võimalik

Arens on muutunud olukorraga kohanenud ja kogu projekteerimis- ning müügitöö toimub edukalt ka läbi veebi. Inspiratsooni ja detailset infot materjalide kohta leiab kodulehelt arens.ee. Vajadusel kohtumine salongis ja köögi mõõdistamine lepitakse eraldi kokku.