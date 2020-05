FOTOLUGU | Õnn, julgus ja kokkusattumus viisid selle pere unistuste majja elama 

Mida teeksite, kui armuksite majasse, mis pole isegi müügis? Kui julgete, panete postkasti kirja, kus selgitate, et olete maja ostmisest huvitatud, ja jääte lootma parimat.

Mõne aja eest, 2015. aasta suvel Kajsa ja Fredrik just nii tegidki. Vindelni väikelinnas jalutades olid nad möödunud võluvast majast ja lihtsalt ei saanud seda oma mõtetest välja. Asukoht oli täiuslik, kauni loodusega. Piirkond oli rahulik, kuigi suurem linn Umeå oli lähedal.

„Kirjutasin, et meile see maja meeldib ja et kui omanikel on vähegi plaanis maja müüa, oleksime huvitatud,“ naerab Kajsa. „Mõne päeva pärast sain omanikelt meili, et nad ongi plaaninud maja müüki panna, mispeale läksime seda põhjalikumalt vaatama. Nägime potentsiaali ka sisemuses ja otsustasime samal õhtul, et ostame maja ära.“