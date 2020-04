Põhjalik sordijuhend! Värvikaid väljakutseid hakkajale aednikule 

Juur- ja köögiviljad kangastuvad silme ette ikka harjumuspärase välimusega – peet on punane ja suhkruhernes roheline. Sordiaretajad on aga panustanud palju aega ja tööd, et aretada aiapidajate meeleheaks uusi põnevaid sorte, ebatavalise värviga ja maitselt üllatavaid vilju.

Igal aastal ahvatlevad aianduskeskustes ja veebipoodide seemneriiulid nii uute kui ka seni märkamata jäänud kirevate pakenditega, pannes proovile rohenäppude meelekindluse. Kuid miks mitte ahvatlustele järele anda, sest on ju iga endakasvatatud köögivili kindel ja puhas kraam, mida võib julgelt tarvitada. Oma aia saadus maitseb märksa magusamalt kui poekaup.

Pähklimaitseline delikatess

Aed-mustjuur pole kuigi levinud, kuid kasvatada tasub teda küll. Sort ’Duplex’ on kaheaastane pähklimaitseline delikatessköögivili, parimad maitseomadused avalduvad esimese kasvuaasta juurikatel, ka lehtedel on pähklimaitse man. Juured võivad kasvada kuni 35 cm pikkuseks, need eraldavad lõikekohas valget piimmahla.

Külvata võib nii varakevadel kui ka hilissügisel – oluline on, et maa oleks sügavalt kobestatud ja umbes 40 cm pikkused juured kenasti ära mahuks.