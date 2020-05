Inspiratsiooni kodu värskenduseks: 4 kevadist trendi 

Foto: markslojd.com

Foto: Krõõt Tarkmeel

Magamistuba kui kunstiteos

Viimase aja sündmused ja senine kiire elu­tempo on andnud märku, et aeg on pühenduda ise­endale rohkem kui varem. Tekkinud olukord justkui sunnib meid aja maha võtma ja puhkama. Lihtne viis magamistuppa kevadist värskust tuua on soetada voodipesu, millel on iseloomu ning mis on justkui omaette kunstiteos.

Tun­tud illustraatori Marju Tammiku disainitud PAI linad-tekikotid-padjapüürid ongi just sellised kunstiteosed suurel lõuendil – voodipesul.