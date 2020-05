FOTOLUGU | Inspireeriv suvekodu Viljandis on tõeline puhkuse paradiis 

Viljandi kui suvituslinna maine on aastatega taas ausse tõusnud. Nii otsustas Tallinnas Kalamajas elav Kadri Mätlik just Viljandisse perele suvekorteri osta. Et siis lastega sinna väljasõite teha, suve või lihtsalt nädalavahetust veetma.

„Mulle on Viljandi alati meeldinud, just see imeline, punastest telliskivimajadest koosnev vanalinn oma erilise, pisut hipsterliku, kuid samas elegantse ja mulle just omase õhustikuga,“ ütleb Kadri. Siin on järjest enam ka armsaid kohvikuid, järv koos mõnusa puhke- ja mängualaga, lossimäed ja lihtsalt kena olemine.

Kadril oli Viljandiga kokkupuuteid juba varasemast. Sealses kultuurikolledžis töötanud tädil külas käies ja linna peale sattudes vaatas ta igatsevalt neid punatelliselisi maju ja mõtles, et kui tore oleks kord ise ühes sellises elada. Linn oli hingelähedane ja armas, kuigi paikne elukoht on tal Tallinnas ja Harjumaal ning kiire elurütmi tõttu olid käigud Viljandisse üsna harvad.