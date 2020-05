Suvi tuleb terrassile, rõdule ja aeda. Kuidas neid sisustada? 

2. VALI ÕIGE PÕRAND, LAOTA MAHA VAIP Vajadusel õlita põrand või asenda see uuega. Kui põrandavahetust pole plaanis, soeta ilmastikukindlast materjalist vaip. Eriti oluline on vaiba või mati roll siseruumide lävel, siis püsivad ka toad iga ilmaga puhtamad.

3. SEA KORDA AIAMÖÖBEL VÕI SOETA UUS Puhasta, pese ja õlita üle puidust aiamööbel. Vajadusel vaheta välja katteriided ja padjad. Vali kangad, mis on päikese- ja veekindlad. Ise tehtud õmblustöö võib anda suurepärase tulemuse! Mõtle kokkupandavate ja kergesti teisaldatavate lisaistmete peale – kunagi tulevad ju ka külalised.

NB! Väldi plastmassist odavat hooajakaupa – enamasti ei pea see kaua vastu, seda on raske või võimatu parandada ning see tekitab asjatut prügi.