Aeg rajada aed rõdule. Kuidas väikest pinda hästi ära kasutada? 

Kuna kortermaja rõdu on enamasti pisike, kuni viis ruutmeetrit, siis tuleb eesmärk ja iga detail enne tööle asumist läbi mõelda. Väike rõdu ei saa olla ühtaegu mugav elutoa pikendus, asjalik köögiviljaaed, tõhus panipaik ning ajutine kodukontor, küll aga võib see olla üks neist, väikesi nüansse teistelt juurde laenates.

Sellist õuemööblit saab ka talvisel ajal siseruumides kasutada. Foto: Unsplash.com

Puit on jala all soe

Kui visioon on paigas, saab hakata planeerima viimistlust. Viimistlemata põrand teeb rõdu kõledaks ja ilma jalanõuta tallale ebamugavaks. Üks populaarsemaid rõdupõranda materjale on niiskuskindlaks töödeldud terrassilaud, sest on jala all soe ja ilmatujudele vastupidav. Terrassilauda saab kasutada ka rõdu seintel ja laes, juhul kui see maja välisilmega sobib ja ühistu lubab.