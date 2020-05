FOTOLUGU | Pärnu rannarajooni kortermaja peidetud pärl 

Pärnu rannarajooni väikeste viilkatusega puiteramute vahelt leiab üllataval kombel ka ühe stalinistlikus stiilis korterelamu. Pärnule omaselt on selles enamasti suvituskorterid, kuid Sandra ja Märt oma perega on siin märksa paiksemad kui näiteks nende Soome-naabritest suvitajad. See on nende kodu.

„Ilmselt ehitati see maja kunagi 50ndatel vene sõjaväelastele, kes siin lennuväljal teenisid ja siia hordidena elama tulid, nende järeltulijatelt me selle ostsimegi,“ ütleb Sandra. Mõned eelmistest omanikest jäänud sisustuslahendused vahetas pere peagi välja omale sobivamate vastu. Hoovis on alles veel mõned paplid tolle möödunud ajastu märgina.

Kui Kodukiri aasta lõpul Sandra ja Märdi perel külas käis, möllas lastetoas viieaastane Loree veel üksinda. Uus aasta aga tõi perre ühe tüdruku juurde. Nüüd on paarikuune Ida Marii pere täieõiguslik liige. „Kindlasti oleme nüüd paiksemad ja pendeldame Tallinna vahet vähem,“ sõnab Sandra. Eriolukord on nad pigem pealinnast ja seal asuvast teisest (üüri)kodust eemal hoidnud, ehkki Märt seal töö pärast ikka käima peab.