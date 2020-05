Kuidas saada lõhnad ja pisikud köögis kontrolli alla? 

See võib tulla üllatusena, aga üks bakteririkkamaid ruume meie kodudes on köök – keskmises kodus elab köögis rohkem baktereid kui tualettruumis.

Põhjus on lihtne – köögis toimetades jätame tihti olulised detailid tähelepanuta, kuigi enamik meist teab, et nõudepesusvamm, käterätik ja kraanikauss on köögi kõige mustemad asjad. Mikroobid armastavad sooja niisket keskkonda, kus on bakterite paljunemiseks kõige paremad tingimused, niisiis tasub jälgida, et köögis kasutatavad töövahendid oleksid puhtad ja kuivad, et ei tekiks pahalaste arenguks soodsat pinnast.

Sobivas keskkonnas kasvab ühest bakterist kaheksa tunniga 16 miljonit. „Sellepärast ma svammi ei tahagi, vaid pesen, juhul kui käsitsi pesen, nõusid harjaga,“ ütleb Helge Alt OÜst Puhastusekspert. Ta soovitab harja teistelegi, sest sellega pesta on kõige hügieenilisem.