Köögivili oma rõdult: seemned internetist ja taimed potti! 

Kõige lihtsam ja toredam on rõdul kasvatada salateid – neid on väga erineva värvi ja kasvukujuga, maitsest rääkimata. Salateid võib hakata tarbima juba siis, kui lehed on alles mõnesentimeetrised, kuid võib kasvatada ka suureks.

Salatisõpradel on mõistlik iga nädala-paari tagant teha korduskülve, et suupistet kogu hooaja vältel jaguks. Potis saab kasvatada ka rediseid ja väiksema juurikaga porgandeid. Proovida tasub peeti ja naeristki, sest nemad maitsevad kõige paremini just alla 10-sentimeetrisena.

Kes märtsis-aprillis taimede ettekasvatamisega hiljaks jäi, lohutagu end sellega, et aianditest ja aianduskeskustest on ka kontaktivabalt võimalik saada rõduaednikele sobivaid madalaid tomati- ja paprikasorte. Eriti mõnusad on kirsstomatite sordid, nende seas paljude lemmik kollakasoranžide viljadega ’Venus’, samuti ’Vilma’, ’Pinocchio’, ’Tiny Tim’ jpt. Lõunapoolsel rõdul või terrassil tuleb ainult jälgida, et suvel seal liiga palavaks ei läheks, sest kuumus ei lase taimedel viljastuda. Rõdutaimedel ei pea eemaldama ka külgvõsusid ja seda rohkem marju taimele kasvab.

Rõdu- või terrassiaiandus ei vaja palju ruumi ega suuri alginvesteeringuid, samuti saab konteinereid soovi korral ümber paigutada. Foto: Ingrid Sembach-Hõbemägi



Kellel taimede dekoratiivne väljanägemine on sama tähtis kui tarbimisväärtus, siis võib kasvatada värviliste lehevartega lehtpeedi ehk mangoldi sorte. Sobib salatitesse nagu spinatki, grill-liharoogade juurde, pirukatesse ja suppidesse. Toiduks tarvitatakse lehti ja varsi, mida murtakse järk-järgult lehekodariku küljest. Kõige hõrgumad on 10–15 cm pikkused varred-lehed, saaki võib saada juunist hilissügiseni.