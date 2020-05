Aiamaa kaunistus ja põnev vaatlusobjekt – putukahotell! 

Malle elab Tallinnas ja töötab turismivaldkonnas. Tänavu kevadel, kui riigis kuulutati koroonaviiruse tõttu välja eriolukord, kolis naine ajutiselt pealinnast Järvamaale Kagaverre. Seal asub tema perele kuuluv maakodu, kus saab kodukontoris tööd teha.

Kuid maal saab teha teisigi põnevaid asju – näiteks meisterdada valmis putukahotell, mis on suvel kena aiamaakaunistus ja samas ka põnev vaatlusobjekt.

„Muidugi on mul praegu rohkem aega selliste asjadega toimetada,“ tunnistab turismiarendaja. „Teine meisterdamise põhjus oli aga see, et ma õpin Luua metsanduskoolis retkejuhiks. Eelmisel õppeaastal oli meil putukaid käsitlev aine, mille käigus pidime tegema insektaariumi ehk koguma putukaid. Uurisime neid luubiga ja ka nõelastasime. Nüüd on hea võimalus see nõelastamine heaks teha ja putukatele hotelli abil aitäh öelda.“

Malle märgib, et tegelikult oleks õigem kasutada terminit „putukamaja“, sest hotell on vaid ajutine ööbimiskoht. Tema tehtud majakesse lähevad aga putukad püsivalt elama või talvituma. „Kui mõtleme oma majaümbrust, siis on seal kive, pragusid ja puitmaterjale, mis on putukatele hea looduslik keskkond. Putukamajja kogutakse need materjalid kompaktselt kokku ja luuakse niimoodi putukatele soodsad tingimused,“ kirjeldab ta.

Miks seda vaja on? „Kui on aiamaa, siis on hea meelitada sinna kasulikke putukaid – tolmendajaid ja aiakahjurite hävitajaid. Teiseks on see aias tore kujunduselement, mis ei nõua suurt pinda,“ selgitab vastaja. „On põnev jälgida, kes putukamajja elama asuvad ja kuidas nad käituvad – seda nii lastel kui ka täiskasvanutel.“

Putukamaja on aias tore kujunduselement, mis ei nõua suurt pinda. Foto: Erakogu

Malle ootab oma hotelli näiteks kõrvaharke, lepatriinusid, liblikaid ja mesilasi. Kuna see on tema esimene katsetus, siis pakuvad asukad talle suurt huvi. „Mul on väike aiamaa, kuhu olen istutanud vaarikaid ja mõne mureli. Eelmisel aastal proovisin teha ka lillepõldu. Nii et putukatel peaks seal tegevust jätkuma,“ arutleb ta.