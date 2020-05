Inspiratsioon! Teise ringi poest leitud toolid said värvikihi ja ornamendi 

Kena „disaini“ saanud toolid seisavad Tori külje all Tuka talu saunamajas soojust õhkava kamina ees. Need sobivad sinna imehästi, sest ka teised selle toa mööbliesemed on saanud perenaiselt uue elu. Seal on vana voodi, nõudekapp, öökapid, järi, õmblusmasina laud. Kõikidel neil on olnud mitu omanikku.

„Ostsin need toolid jaanuaris Pärnu poest Sõbralt Sõbrale. Sain need äsja taastatud ja olen tulemusest väga vaimustuses,“ jagab Ave oma rõõmu. Iga mööblitükk, mis värske ilme saab, on tema jaoks nagu väike õnnestunud kunstitöö. Pealegi on ta saanud need endale väga soodsa hinnaga – poes maksis üks tool vaid 20 eurot.

Ave elab Tuka talus koos abikaasaga, lapsed on juba pesast välja lennanud, kuid mööblit armastab ta korrastada üksinda. See on tema hobi! „Mulle meeldib näha arengut, kuidas ese läheb hoopis teistsuguseks,“ selgitab ta.

Poest tuues olid nende toolide puitosad kaetud lakiga, mis oli osaliselt maha kulunud. Istumise osa kattis roheline kunstnahk. „Mulle ei meeldinud see pruun puiduvärv. Mind väsitab, kui seda on liiga palju,“ põhjendab Ave, miks ta otsustas toolid üle värvida. „Mõnda asja ei värviks ma kunagi, aga need toolid said tänu värvile hoopis põnevama ilme.“

Kõigepealt oli vaja muidugi liimida, sest tapid olid lahti. Siis lihvis Ave puitosadelt laki maha. Värvimiseks on ta varem kasutanud mööbli- ja kriitvärvi, aga hiljuti avastas ta ühel koolitusel mineraalvärvid.

„Sellesse värvi olen ma täiesti armunud,“ näitab ta värvipurki. „Enne värvimist on vaja pinda natuke karestada ja siis hoolikalt puhastada, kuid tulemus on väga ilus. Need toolid ongi sellega tehtud!“