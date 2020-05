Geniaalne nipp: naabritega ühine tööriistavalve säästaks närve ja rahakotti 

Teisisõnu tähendaks see, et kui vajate võsalõikurit, oksapurustit või harva kasutavat tööriista, mida endale soetada pole otstarbekas, uuriksite kõigepealt naabritelt, kas neil on sellist laenuks anda. Ühtlasi peate ise valmis olema vastutulelikule naabrile oma tööriistu kasutada andma. Muidugi eeldab see, et üksteise vara hoitaks heaperemelikult.