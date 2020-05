5 veetlevat sõnajalga, mis saavad iga aiapidaja lemmikuks 

Raunjalad on perekond, kuhu kuulub üle seitsmesaja liigi. Suur osa neist kasvab lähistroopikas ja troopikas, parasvöötme raunjalad on aga valinud kasvukohaks kaljusemad alad. Raunjalgade kasvukõrgus küündib mõnest sentimeetrist kuni kolme meetrini, lehed on nahkjad, harvem karvakestega kaetud.