Keelatud võõrliigi tõrje on maaomaniku kohustus 

Invasiivsed võõrliigid mõjuvad looduse mitmekesisusele negatiivselt. Sellistest võõrliikidest on koostatud nimekirjad ja neid meil kasvatada ei tohi. Ka mitte oma aias.

Eestis keelatud liikide nimekirja on kantud 13 taime (Euroopa Liidu omas on neid 36). Eesti looduslikku tasakaalu ohustavad taimed on hiid-karuputk, Sosnovski karuputk, roomav akroptilon, perekond ambroosia kõik liigid, ameerika ruse, verev lemmalts, kanada kuldvits, sügis-kuldvits, vooljas pargitatar (vooljas kirburohi), sahhalini pargitatar (sahhalini kirburohi), voolja ja sahhalini pargitatra hübriid, tihe jõgikatk ja Elodea nuttallii. Tutvustame mõningaid neist.

KARUPUTK. Riik on seda võõrliiki tõrjunud juba üle kümne aasta. Töö jätkub ja maaomanikud on väga oodatud sellele kaasa aitama. Kord aastas tuleb kõik taimed ettevaatlikult välja kaevata ja kuivama jätta. Järjekindla tõrje tulemusel hakkab karuputk meie maastikupildist taanduma. Pikemalt saab riiklikust karuputketõrjest ja selle tulemustest lugeda Eesti Looduse 2019. aasta märtsinumbrist.

Sosnovski karuputk. Foto: Eike Vunk

PARGITATRAD. Need Ida-Aasiast pärit liigid, tuntud ka kui konnatatar ja kirburohi, on jätkuvalt väga populaarsed, kuid et neist on äärmiselt raske vabaneda, põhjustavad nad maaomanikele järjest rohkem probleeme. Pidev niitmine ei anna tulemusi ja kuni kahe meetri sügavusele ulatuvat juurestikku on võimatu tervenisti välja kaevata. Ehkki pargitatar kasvab peamiselt aedades, satub neid kahjuks järjest rohkem loodusesse ja seal muudavad nad elupaiku tundmatuseni.

Pargitatar Foto: Eike Vunk

VEREV LEMMALTS. See maailmas kümne kõige invasiivsema liigi hulka kuuluv taim on ka Eestis plahvatuslikult levima hakanud. Kuigi imekaunite õitega, põhjustab ta suurt loodusliku mitmekesisuse kadu. Liik on inimesele ohutu ja seda on kerge välja rohida, kuid seda tuleb teha järjekindlalt, et vältida seemnete valmimist.