Katusevahetus nõuab majaomanikult põhjalikku eeltööd 

On terve hulk küsimusi, millele katusevahetust plaanides tuleks leida ammendavad vastused.

Kas uue katuse ehitamiseks on vaja luba?

Eramu katust vahetama asudes võib omanik mõelda küll, et oma maja – teen mis tahan, aga päris nii see siiski pole. Omavalitsusega tasuks igal katusevahetajal enne tööde algust kindlasti ühendust võtta, et hilisemate võimalike arusaamatuste ennetamiseks uurida järele, kas katusevahetus vajab ka ehitusluba või -teatist. Kui katusevahetus muudab maja välisilmet, näiteks on plaanis ehitada välja vintskapid, läheb vaja ehitusluba, selle saamiseks on vaja aga esitada ka ehitusprojekt – dokument, mis sisaldab ehitamiseks vajalikku teavet ja mis on kogu ehitustöö aluseks. Kui katusekate vahetatakse samalaadse vastu ja muudatusi katuse välisilmes ei tehta, pole luba vaja.

Mis mahus katusetööd ette võtta?

Katusevahetust ette valmistades tuleb läbi mõelda, milline materjal katusekatteks valida, millised lisatööd on tingimata vajalikud, kust annaks kokku hoida, kui suur on kogukulu jmt. Selle väljaselgitamiseks on lihtsaim viis võtta hinnapakkumisi, aga et seda teha, tuleb kõigepealt endale selgeks teha, mis katusevahetusega kaasneb: kas eesmärk on lihtsalt terve ja kvaliteetne uus katus või tahetakse seni tühjana seisnud pööningule ehitada ka eluruumid – kas kohe või tulevikus. Sellest sõltuvad nii katuselahendused kui ka töö hind. Ka siis, kui eluruumide ehitamine katuse alla nihkub esialgu tulevikku, tasub katusealune kohe ka soojustada (paigaldada kvaliteetne hingav aluskate ja nt soojustusvill) ning vajadusel panna paika katuseaknad. Muidugi saab seda kõike teha ka hiljem, aga otstarbekam ja ka odavam on seda teha uue katuse ehitamise käigus.

Kes hindaks konstruktsioonide seisukorda?

Alati tasub lasta katus üle vaadata nii hinnapakkumise tegijail kui ka erapooletul ehituseksperdil, et saada objektiivne ülevaade vajalike tööde kogumahust. Kindlasti tuleks kontrollida katusekonstruktsioonide seisukorda. Selleks avatakse katus olemasolevatest või kõige tõenäolisematest lekkekohtadest, näiteks korstna lähedalt või katuseneelust, kus puidukahjustuste oht on kõige suurem. Kui konstruktsioonid või soojustus vajavad uuendamist, tuleb see töö kindlasti ette võtta. Lõplik tõde selgub sageli alles vana katuse eemaldamisel, seepärast on katusevahetuse eelarvet koostades mõistlik arvestada vähemalt 15% sellest ettenägematute kulude fondi.