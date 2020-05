Soovitused ja hüva nõu: võta kodus maalritöö ise ette 

Uute kipsplaatpindade puhul tuleb jälgida, et kruvipead oleksid pinnast veidi allpool. Pahtelda kruvipead, tõmmates pahtlilabidaga pahtlit neist risti-rästi üle, siis pahtelda spetsiaalse pahtliga vuugid ning paigalda värskesse pahtlisse vuugilint. See pahtelda üle õhukese pahtlikihiga, lase ööpäev kuivada, tee vahelihv ja pahtelda veel kord. Kui vaja, tuleb pahteldada kolmaski kord. Pahtlikihid peavad olema õhukesed – ei maksa loota, et kui kannad korraga peale ühe paksu kihi, läheb töö kiiremini. Tegelikult näed siis lihvimisega tohutut vaeva ja laitmatut tulemust ei pruugi saadagi.

„Ettevalmistustöö võib teinekord võtta oluliselt kauem aega kui värvimine ise, aga tasub kindlasti vaeva, sest kui aluspind on korralikult ette valmistatud ja sile, nakkub viimistlusvärv sellele hästi ning lõpptulemus jääb ilus,“ kinnitab Rando. Vähetähtis pole seegi, et krunt muudab pinna mitteimavaks, see omakorda kahandab viimistlusvärvi kulu. Spetsiaalsed krundid on olemas selleks, et värvida näiteks klaasi või kahhelplaate, aga ka selleks, et isoleerida tahma- või roostekahjustusi. Kui sedasorti pinnad värvimist ootavad, tasub kindlasti poes müüjatega nõu pidada, kuidas ja millega neid ette valmistada, et tulemus jääks veatu.