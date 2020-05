Tõhus koristamine aitab viiruse levikuga võidelda 

Ka trepikojas tuleb kontaktpindadele, mida päeva jooksul puudutavad paljud käed, pöörata erilist tähelepanu: uksekäepidemed, treppide käsipuud, pingid jm istmed, kella- ja liftinupud jmt tuleks desinfitseerimisvahendiga üle käia vähemalt kord päevas. Sagedus sõltub ennekõike muidugi sellest, kui suure majaga on tegemist ja kui palju seal rahvast liigub – rahvarohketes avalikes ruumides näiteks soovitatakse puutepindu puhastada iga 2-4 tunni järel. Seejuures tasub teada, et viirused hävitab vaid selline desinfitseerimisvahend, mille etanoolisisaldus on üle 70%. Vahendil peaks laskma mõjuda vähemalt minut aega.

Ühistujuhtidel tasub läbi mõelda, kuidas tagada, et välisuste ja/või liftide juures oleksid olemas desovahendid. Paraku näitab elu, et lahtised pudelid kipuvad üldkasutatavatest ruumidest kiiresti kaotsi minema, mistõttu oleks asjakohane leida võimalusi soetada seinale kinnitatavad mahutid. Kui need on olemas, tuleb muidugi ka jälgida, et mahutit korrapäraselt desinfitseerimisvahendiga täidetaks. Iga inimene ise peaks aga arvestama sellega, et üks tõhusamaid viise viiruse vältimiseks on hoolikas kätepesu – kindlasti tuleks seda teha esimese asjana pärast kojujõudmist.