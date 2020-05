Kortermajade rekonstrueerimistoetust jagatakse uutel alustel 

Uus taotlusvoor avaneb 11. juunil, infot leiab lähiajal KredExi kodulehelt.

Lisaks sellele KredExi toetusele eraldab riik korter- ja väikeelamute rekonstrueerimiseks veel 73 miljonit eurot, mis on kriisiabipaketi osa. Kui EL tulemusreservist rahastuse saanud korterelamute rekonstrueerimistoetuse saajad valitakse pingerea põhjal ning kandideerimisel tuleb esitada rekonstrueerimise põhiprojekt, siis kriisiabi saajad valitakse eelprojekti ja taotluste esitamise järjekorra alusel, et kiirendada raha jõudmist ehitussektorisse. Kriisiabitoetusest saavad madalama kinnisvaraväärtusega piirkondades abi ka korteriühistud, kelle hoonetes on vaja rekonstrueerida üksikuid hooneosi.

Abi panga toeta jäänud ühistutele

Aprillis otsustas valitsus eraldada 22 miljonit eurot uue laenu tarbeks, mille abil saab hakata renoveerima turutõrkepiirkonnas asuvaid korterelamuid. Laenu sihtrühmaks on krediidivõimelised korteriühistud, kelle hallatavas elamus on vähemalt kaks korterit, kes aga pole pangast hoone korrastamiseks laenu saanud, sest nendes piirkondades on kinnisvara väärtus madal ja pangad seetõttu laenu andmisel ettevaatlikud.

„Turutõrke leevendamiseks hakkame nüüd neile korteriühistutele ise läbi KredExi laenu pakkuma,“ lausus majandus- ja taristuminister Taavi Aas, kelle sõnul on oluline vältida pankadele konkurentsi osutamist. „Uus laen on suunatud neile ühistutele, kes on saanud pangast renoveerimislaenu taotlusele negatiivse vastuse või on neile laenu pakutud turutingimustega võrreldes oluliselt ebasoodsamalt.“

Kaua oodatud abi