KUIDAS LUUA RÕDULE HUBASUST? Kavalad nipid annavad inspiratsiooni 

Tekid-padjad loovad alati hubasust, nii toas kui ka õues. Kuigi esmapilgul võib tunduda, et patjade ja tekkide rõdule vedamine on tüütu, ei ole see tegelikkuses üldse nii. Tõsi, päevadeks ei tasu neid sinna meie kliimas jätta, aga soeta nende hoiustamiseks mõnus korv, millega saad nad hõlpsalt tuppa tõsta ja toast rõdule. Nii on nad toas kenasti hoiustatud ja nende liigutamine ei ole tülikas.

Kui sul on rõdul külm ja kõle betoonpõrand, ei ole see jala all kuigi meeldiv. Soojust tekib kohe juurde, kui katad selle näiteks puiduga. Meie kaubanduses on saada paneelidest kokkupandavad puidust põranda katted. Lisa ka vaip, siis on eriti mõnus!