Sisustus KAVAL NIPP! Detailidele saab uue ilme anda õige kerge vaevaga Kodukiri , täna, 10:35 Jaga: M

Foto: Unsplash

Detailid annavad elamisele kõvasti juurde. Väikesed vaasid raamaturiiulis või pleedikorvike diivani kõrval. Mõnikord on aga sobivaid asju keeruline leida või osutuvad nad liialt kalliks. On aga üks lihtne nipp, mis aitab juba kodus olevaid asju muuta või sobitada sinna taaskasutusleide. Selleks on spreitamine!