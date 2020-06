Olime küll saarel kõigest eraldatud, aga õnneks on meil suur, isegi liiga suur aed, kus kevadel kõvasti toimetada. On muidugi ka ajakirjad, mida tavaliselt ei jõudnudki läbi lugeda. Nii et igavust pole olnud ja pole arugi saanud, et midagi nii väga teisiti oleks.