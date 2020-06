FOTOLUGU | Selles kodu sinise järgi sai müügil olev värvitoon oma nime! 

Selles kodus kasutatud sinise järgi on lausa üks müügil olev värvitoon oma nime saanud.

KES: Eva Müller Aasheim ja Dagfinn Aasheim. Lapsed ja lapselapsed on kõik nüüdseks välja kolinud, aga 14 kana, kassid Melis ja Milli ning koer Bajas on tallu jäänud. Paar on elukutselt õpetajad.

MIS: 1929 ehitatud maja 2 hektari maaga.

KUS: Askimi lähistel Norras

VAATA VEEL: instagram @levepaalandet

Eva ja Dagfinn kolisid siia imeliste vaadetega valgesse mäepealsesse majja 1990. aastate lõpus, kui said vanavanemateks. „Dagfinnil on siin juured ja tugev side selle majaga,“ räägib Eva. „Pealinnast tulnuna olin mina maaelu suhtes rohkem skeptiline, ka pikkade vahemaade pärast. Ma kahtlesin ka, kas saame selle suure tööga hakkama, et teha maja meie vajadustele vastavaks. Nii et kaalusime ja plaanisime pikalt, enne kui lõpuks otsustasime siia kolida.“