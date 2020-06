FOTOLUGU | Imeline õievahus aed keset männimetsa 

Rododendronid pole Eestimaal ammu juba enam haruldased. Veel paarkümmend aastat tagasi oli aga olukord hoopis teine ning siis juhtuski, et ajutiselt hoiule võetud taimedest sai alguse sügav armastus selle liigi vastu.

Marjasoo talu aias kasvab männimetsa all paarsada rododendronit, millest vanimad on juba mitme meetri kõrgused. Nad on erilised ka veel selle tõttu, et pole välismaised ega aianduskeskustest kokku ostetud, vaid Eestis seemnest paljundatud ja suureks kasvatatud. Nüüd õitseb metsa all juba teine ja kolmas põlvkond, mõnisada rododendronitaimekest aga on istutatud rabavakku ja ootavad oma õitsemisaega.