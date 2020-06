Orhideed aeda! Loe, kuidas kuldkingi kodustes tingimustes kasvatada 

Käpalisi kasvab meie looduses üsna mitmesuguseid, neist uhkeim on kaunis kuldking. Kõik orhideed on Eestis looduskaitse all – metsast neid omale koju tuua ei tohi. Õnneks on ilusate suurte õitega kuldkingad viimastel aastatel müügile ilmunud ka aianduskeskustesse.