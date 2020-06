Aeg mõelda järgmisele kevadele  

Kevadised sibullilled on aias esimesed värviga rõõmustajad. Kui ihkad uueks kevadeks peenardesse erksaid õisi, siis nüüd, veel lagedavõitu aias, on just õige aeg nende planeerimiseks. Kevadel õitsevate sibullillede mahaistutamise aeg saabub juba sügisel.