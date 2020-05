Ekspert annab nõu: kuidas koduõue soojus tuua?  

GALERII

VÄÄRT VIDIN: Perekond Trellid Tartust said soojakiirguri sõpradelt kingituseks kolimise puhul. "Kui õues on mõni pidu, kasutame seda sageli. Kiirguri all on mõnusalt soe," kiidab perenaine Kristel. Foto: Aldo Luud

Soovid trotsida eestimaist kargust ja nautida pikki õhtuid koduõues? See on täitsa võimalik.