Akutoitega aiakäru: mootoriga abiline, mis kondijõudu ei vaja 

Pilgeni kompostmulda või puuhalge täis aiakäru lükkamine võib olla paras jõukatsumine. Olemas on aga ka mootoriga abiline. Proovime, kas akutoitega aiakäru teeb töö lihtsamaks.

Suure õuealaga maakodus on pidevalt vaja midagi ühest kohast teise transportida. Tean seda omast käest, sest just sai halgudeks tehtud ja puuriita veetud suur maha langenud kuusk. Samuti sai uue mullakihi kasvuhoone. Enamasti on kõige lihtsam kasutada sellisteks töödeks aiakäru ja kondijõudu, aga isegi kui jaksu käru sikutamiseks jagub, on mõistlik teha seda tööd võimalusel oma jõudu säästes, et mitte koormata liigselt oma selga ja liigeseid. Nii oligi mu abiliseks neil töödel Makita akutoitega aiakäru.