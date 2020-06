Kui halb või hea on hävitada aiast võililled? Aga kasutada taimemürke? Vaata järele! 

Võililledega võitlemine võib olla üsna tulutu. Pigem tasuks oma närve säästa ja väärtustada selle taime häid külgi. Peale selle, et võilill on inimesele mitmeti kasulik ravimtaim, on see hea söögipoolis ka erinevatele aias kasulikele putukatele nagu kimalased, mesilased, liblikad ja teised. Samuti toovad sügaval asuvad võilillejuured mulla pinnakihtidesse mineraale, mis muutuvad tänu võilillele lihtsamalt kättesaadavaks lühemate juurtega taimedele.

Selleks, et saada kiirelt kaunis murulapp või peenrad umbrohust puhtaks, on ahvatlev sirutada käsi taimemürkide järele. Mürkide puhul on oluline teada, et peale umbrohtude kahjustavad need ka teisi taimi, mida aias kasvatada soovid, sest rikuvad mulla kvaliteeti. Nõrgad taimed on omakorda vastuvõtlikud haigustele ja kahjuritele.