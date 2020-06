Puhkus alaku! Säti maakodu suveks valmis selle nimekirja abil! 

Suve algus tähendab nii mõnelegi kolimist maakoju. Kuigi juba pelgalt mõte looduse lähedusest on kosutav, võib sellega kaasneda ka üksjagu rasket tööd. See nimekiri aitab sul kõik vajaliku läbi mõelda, et enda sisseseadmine suvekoju oleks sujuvam!

Koosta tööde nimekiri. Tõsta nimekirjas etteotsa tööd, mis tuleb kindlasti ära teha, näiteks need, mis on seotud maakodu turvalisusega. Järgmisena pane kirja tööd, mis on seotud kasutusmugavusega. Seejärel loetle üles kõik see, mida tahad teha ära silmailuks. Nimekiri annab mõttele puhkust, nii et sa ei pea pidevalt mõtlema sellele, et vajalikku meeles pidada.