Kui pererahval on kuldsed käed: kodu, kus kõigil on oma aiamaja 

GALERII

Maja süda… On loomulikult ahi ja selle kõrval olevad postid, mis maja ühiselt toetavad. Laua all olevat vaipa on väga kerge puhastada ja seega sobib hästi lastega peredes. Kristiina lemmikud köögis on Smeg köögikombain ja külmik. Foto: Tiina Kõrtsini