5 levinud küsimust ja vastust suvekodu kindlustamise kohta 

2. Mis mõjutab kindlustuse hinda?

Lisaks sellele, kas tegemist on alalise või mittealalise elukohaga, mängivad kodu või suvila kindlustusmakse kujunemisel rolli mitmed erinevad asjaolud. Suvila kindlustamisel on oluline hoone renoveeritus – väga vanu, poolenisti lagunenud ning renoveerimata hooneid ei pruugi kindlustusseltsid kindlustada. Üldjuhul vajab täpsustamist ka kütte- ja elektrisüsteemi, torustiku ja katuse korrasolek. Suvekodude ja mittealaliste hoonete maksed võivad olla 2-3 korda kõrgemad kui alalisel hoonel, samas pakuvad osad kindlustusseltsid soodsamat makset, kui nii põhiline elukoht kui ka suvila on neil kindlustatud. Hinnatundlikuma kindlustaja puhul on heaks nipiks suurendada omavastustust, kuid riskide osas valida siiski võimalikult lai kindlustuskate.

3. Kas saan suvila kindlustada ka äikese vastu?

Jah, kodukindlustus hüvitab äikesest tekkinud kahjud. „Äike võib lisaks hoonele tekitada kahju ka kodusele varale nii põlengu kui ka voolu kõikumise tagajärjel. Seda kõike saab leevendada kodukindlustusega,“ kommenteerib Karbus. Oluline on jälgida, mida kindlustus katab, näiteks ei hüvita põhiriskidega kodukindlustus voolu kõikumisest tekkida võivaid kahjusid seadmetele ja kodusele varale. Selleks tuleks valida laiem kindlustuskaitse.

