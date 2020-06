5 viga, mida paljud kodukujunduses paratamatult teevad, aga mida saab lihtsasti vältida!  

* Mõõdud ja skaalad on paigast ära

Me kõik oleme näinud pisikest tuba, kuhu on mahutatud hiigelsuur diivan ja tugitoolid või terve hiiglaslik raamatukapp. Tuba on justkui asju täis kuhjatud ning ruumi pole isegi hingamiseks.

Tõsi on see, et suur ruum on selleks, et sinna sobitada raskeid ja rustikaalseid asju, väike tuba, olgu vanaema päranduseks saadud riidekapp kui kallis tahes, selleks ei sobi. Ära alahinda ruumi kõrgust, kui laed pole kolmemeetrised, katsu hakkama saada kergemate ja madalamate mööbliesemetega, sest suured rasked kapid mõjuvad ruumi koormavalt. Jäta esemete ja dekoratsioonide vahele õhku ning ära kuhja tuba üle.

*Kogu sinu mööbel on paigutatud seinte äärde

Paljud arvavad, et paigutatades asju seina vastu muudab see ruumi suuremaks ja annab ruumi keskele avarust, kahjuks see nii ei ole. Selline seinamööda paiknemine mõjub aga vastupidiselt ja jätab vahel ruumist veidi lao tunde.



*Ära riputa pilte ja dekoratsioone liiga kõrgele ja ära karda, et nad on väikesed

Piltide ja postrite paigutamisega seintele on üks tõsine asi. Nad kas olgu seina mõõdule vastavad või kui tegemist on terve galeriiga, peavad need fotod või maalid moodustama ühtse terviku. Pilte võib olla mitu, aga nad peavad omavahel sobituma. Kui pilt asub seinal, kus all on mööbel, siis võiks tema suurus olla vastavalt 50%-75% selle eseme suurusest.

*Ruumil puudub keskpunkt