5 asja, mida ei tasu unustada, kui oled planeerimas piknikku! 

1. Asukoht

Metsad ja aasad on kindlasti üks variant, kuid valhallaliste vaieldamatud lemmikud on meie mereäärsed piirkonnad. Kindlasti mõtled, et mismõttes mere ääres? Tuul, külm, liiv, märg? Tõsi, kui oled oma kodutöö tegemata jätnud, siis nii võib see olla, aga kui vähegi planeerid ja jälgid ilma, siis saab esimesed kaks juba välistada. Liiva asemel leiab ka väga palju mereäärseid piirkondasid, kus katteks on muru. Teiseks on mereääres väga palju mõnusaid kivisid, mida kasutada lauaks ja istumiseks - hea kui piknikul on kindlam tugi olemas. Suureks boonuseks on muidu see, et nosimise vahele saad suplema minna, seda juba naljalt metsas või aasal ei tee. Lisaks on mereääres tihti ka vähem sääski, kuid igaksjuhuks varu kaasa sääsetõrje või haara kaasa üks Valhalla sidrunheina küünal, mis peletab sääski ja loob sumedal õhtul hubase keskkonna.

2.Toit

Ühe korraliku pikniku alustala on toit, aga samas on see ka üks suurematest veakohtadest, sest valel kujul toit võib kogu selle lõbu ära rikkuda ning muuta ürituse ebamugavaks. Seega selle asemel, et võtta kaasa supp ja tort, võta hoopis selliseid toiduaineid, mida on lihtne käest süüa. Enamasti kipuvad nendeks olema tahkemad snäkid nagu juust, oliivid ja teised sarnased hõrgutised. Samas kui plaanid kaasa võtta asisemat toitu nagu grillliha või valhallaliste vaieldamatu lemmik, kodune quiche, siis valmista kõik võimalik juba eelnevalt kodus ette, näiteks lõika valmis parajasuurusega tükid, et piknikul ei peaks hakkama ebatasasel pinnal lõikamisega maadlema.

3. Jook

Söök ilma joogita oleks nagu piknik ilma söögita. Kindlasti mõtle ette ning hoia oma joogid eelnevalt külmikus, seda vähem nad jahtuvad ning jaheda pikendamiseks viska korvi ka mõni külmapatarei, see aitab ka toitudel päeva paremini mööda saata. Vesi - suviselt soojal päeval ei saa sellest mööda vaadata, seda joovad kõik ning vajadusel saad sellega oma käsi või nõusid loputada, seega arvesta, et seda võiks olla piisavalt. Aga kuna piknik = gurmee , siis haara kaasa mõni hea mahl või limonaad (häid Eesti omasid on väga palju juba turul) ning nendele, kes lisaks putukate suminale tahavad ka ise natukene sumiseda, soovitame valhallaliste lemmikut roosat ehk Nudisti Rabarbrat.

4. Istumine