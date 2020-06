Pidupäev tulemas? Sisekujundaja tutvustab tänavuseid peolaua katmise trende 

„Selle aasta üheks suurimaks trendiks on nö „valge laudlina“ ehk pidulike elementidega kaetud laud,“ lausus sisekujundaja, kelle sõnul tuleks antud moesuuna järgi pidulaua katmist alustada stiilse ja erilise valge laualina valimisest. „See võib tunduda lihtne, kuid reaalsuses on just lina lauakompositsiooni mõttes kõige keerukam ja olulisem valik,“ sõnas Stabulniece, lisades, et lina võib olla tavalisest kangast, pitsist või puuvillast.