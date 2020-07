FOTOLUGU | Viis aastat unistamist taluhäärberist lõppes imelises mereäärses paradiisis 

Kui Katrin Virkus-Sule kümmekond aastat tagasi Pärnumaal ringi sõitis, otsis ta just taluhäärberit, et see korda teha. Pidi olema üksjagu fantaasiat, et linna lähedal Nurkal tuhmi värvi elamus ja kõrvalhoonetes häärberit näha, aga nüüd on 1890. aastal rajatud Nurka talu Piirumis saanud uue hingamise.

„Kohe, kui see kuulutus üles tuli, sõitsin vaatama ja järgmisel päeval ostsin ära – enne olin viis aastat õiget kohta otsinud,” sõnab Katrin, kellel on ehitusinseneri paberid, kuid kes juhatab Tallinnas reisibürood VIP Reisid. Taluotsingul vaatas ta ringi ka uhkete mulgi häärberitega Viljandimaal, aga enamik neist asus kuskil liiga üksildases paigas.

„Tänu kriisiajale olen sel kevadel vist ainult kaks korda Tallinnas käinud,” tunnistab Katrin „Mis reisibüroo pidamisest ikka praegu rääkida. Aga selle talu pidamine, isegi kui turismindusega tegeleda, nõuab ka muid sissetulekuallikaid. Eks ole seda tehtud plaaniga, et ükskord siin olla.”