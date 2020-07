Taimed, mis toovad aeda troopilise meeleolu, kuid ei vaja palju hoolt 

Kuigi liiga kuuma suve üle ei saa igal aastal kurta, on juulis päikest ikka kõvasti rohkem kui ülejäänud aastal. Tavaliselt on kevadised lilleistutused kesksuveks ka välja veninud ja tahaks midagi uut ja värvilist.

Päike teeb kõik kohad kuumemaks ja seda tunneb eriti lõunapoolsetel terrassidel, rõdudel ja majaseina vahetus läheduses. Neis kohtades olevad lillepotid vajavad tihedat kastmist ja hoolt, et taimed seal elus ja ilusad püsiksid. Kesksuviseid lillepotte planeerides ja mõeldes suvistele rohketele kodust ärasõitmistele, tasub meeles pidada, et värvikirevate suvelillede miinus on see, et nad vajavad tihedat hoolitsust ja pidevat kastmist.