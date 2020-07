Söödavad lilled ehk Aiailu, mis sünnib patta panna 

Aromaatsuse ja muude heade omaduste esile tulemiseks on väga oluline, et maitsetaimedel oleksid sobivad kasvutingimused. Enamik ürte eelistab päikest, mõni talub ka poolvarju. Üldjuhul ei oota nad rammusat kasvupinnast, kuid on siiski tänulikud kevadel antud komposti või muu loodusliku turgutaja eest.

Sobivaim aeg ürtide korjamiseks on päikeselisel hommikupoolikul, kui nad on öisest kastest kuivanud ning tulvil parimaid maitseid ja lõhnu. Maitsetaimi on mõttekas kasvatada pottides ja konteinerites rõdul või terrassil. Kui mõnelt on suur osa lehti naksatud ja ta hetkel kõige nägusam pole, on väga lihtne neid ümber paigutada. Natuke orgaanilise vedelväetisega poputamist ja taim kosub taas.