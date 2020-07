GALERII

Milline aednik oled sina? Foto: Unsplash

Nii nagu on erinevaid aedu, on ka eri tüüpi aednikke. Mõnele meeldib aiakujunduses korratus, teisel käivad tööd aiakalendri järgi, kolmandale on olulisim hoopis aed kui võõrustamise paik. Vasta küsimustele ja avasta, mis tüüpi sina oled.