HAKKA PLAANIMA! Häid soovitusi, kuidas ise oma aeda kujundada 

Igav väli, tühi … muru. Kui tunned, et jälle üks suvi möödub oma aias ainult muru niites, sest midagi muud pole seal teha, on aeg asuda aeda planeerima. Leia suvel hetk, et vaadata rahulikult oma aiaruumi ja mõelda, millisena tahaksid seda tulevikus näha.

Talvine aeg Eestis möödub peamiselt siseruumides, kevadest sügiseni askeldavad aga aias kõik, kel see vähegi võimalik. Kes toimetab tarbeaias ja köögiviljapeenral, kes loob viljapuuaeda, kes armastab värvilisi õisi. Ükskõik mis on unistustes su lemmiktegevused aias, võiks aed igal juhul olla koht, kuhu tahad alati minna.