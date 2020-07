HERNE TÄNAVA KODU: lammutusvalmis majast sai Supilinna pärl 

„Kõige tähtsam on enda peas välja mõelda, mida sa tahad – siis on selle leidmine lihtne,“ ütleb Tartus Herne tänavas asuva kodu perenaine Kertu. Kergus, millega Kertu tagasi vaadates sisselangenud katuse ja lagedega maja valmimisest räägib, kinnitab, et pühendudes pole kuldsete kätega miski raske.

Märjamaalt Tartusse õppima tulnud Kertu Kokk (31) ei tahtnud kümme aastat tagasi pärast kunstikooli lõpetamist kuidagi heade mõtete linnast ära kolida. Elamine ühetoalises ateljees 17 ruutmeetri peal hakkas aga väikeseks jääma. Samal ajal olid ka tema vanemad, Kersti (55) ja Veiko (54) jõudnud uue korteri otsingutega arusaamiseni, et laste väljakolimise järel tasuks ehk ka ise uut elamist hoopis Tartusse vaadata.