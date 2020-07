Osale Aasta Kodu konkursil ja võida kopsakas auhinnaraha! 

„See on Eesti pikaaegseim kodukonkurss, kus saab osaleda igaüks, kes tunneb, et tal on mõnus kodu või kaunis aed. Me ei aja taga täiuslikkust, vaid otsime omanäolisi koduseid kodusid. Ja aiakonkursile võib tulla ka siis kui lopsaka aia asemel on toredasti sisustatud ja taimestatud vaid väike rõdu,“ ütleb Kodukirja peatoimetaja Malle Pajula.