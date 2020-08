Sisustusuudised augustis: naudi veel viimseid vahemerelikke õhtuid! 

Aasamatt

Tartu Autovabaduse puiesteel õitsevad niidulilled maastikuarhitekt Karin Bachmanni loodud aasamatil. See on muruvaiba alternatiivina siiratav elurikas heinamaakooslus, mille saab uude kohta maha rullida. Kui poollooduslike koosluste puhul häirib inimesi enim pikk ooteaeg (teine või kolmas suvi), siis aasamati puhul on see lühem, sest kooslus on ette valmis kasvatatud. Kasutatakse ainult Eestist, enamasti looduslikelt niitudelt korjatud seemneid, et kodumaiste liikide levikule kaasa aidata ja loomulikke tolmeldajasõbralikke kooslusi tekitada. FB Aasamatt