Nõuanded, kuidas kodu lapsele turvaliseks teha 

„Kodu on koht, kus lapsed tunnevad end vabalt, ent samas peidab iga korter ja maja endas ka tuhat võimalust õnnetuste tekkeks. Sagedased on uputused ning raskeimat kahju toovad kaasa tuleõnnetused, kuid tuleb ette ka tehnikaseadmete hävimist, iseenda vigastamist ettevaatamatusest ja palju muud. Loomulikult ei saa kõike ära hoida, kuid kindlasti on võimalik suuremad ohuallikad enda jaoks kaardistada, et õnnetusi vähendada,“ selgitab Lepvalts.

1. Peitke juhtmed ja katke pistikupesad

Igavlevad lapsed leiutavad uusi mänge ja teevad loominguliselt igasugu katseid. Peab aga arvestama, et lastele pakuvad sageli huvi just ohtlikud asjad, näiteks juhtmerägastik või pistikupesad, mille taga peidab end teadagi elekter. Võimalusel viige juhtmed laste nägemisulatusest välja. Siin-seal vedelevad juhtmed, mida juba aastaid ei kasutata, võiks üldse likvideerida. Kui kodus kasvavad väiksemad lapsed, siis ohutuse huvides võiks pistikupesadele panna spetsiaalse katte.

2. Rääkige lapsega tuleohutusest ja küünlad sättige ohutusse kohta

Kodus olles luuakse hubasust elava tulega, mis meeldib ka lastele. Paljud lapsed küll teavad, et tikkudega ei tohi mängida, kuid seda tasub üle korrata ning rääkida laiemalt tule kiirest levikust ja võimalikust hävitustööst. Ka süüdatud küünal võib mõnele väiksemale pereliikmele mänguhoos äkitsi ette jääda. Seega tuleb jälgida, et põlevad küünlad oleksid ohutus kohas ja eemal kergelt süttivatest materjalidest.

3. Julgustage lapsi ise süüa tegema, ent juhtige tähelepanu ohukohtadele

Hoidke olukorral silm peal, eriti kui tegemist on laste esimeste katsetustega köögis. Lapsed ei pruugi tajuda, millist ohtu kujutab endast näiteks keev vesi, kuumaks läinud pliidiplaat või pannil särisev õli. Kirjeldage lastele võimalikke ohukohti, andke neile piisavalt vabadust katsetada, kuid olge ise neist samm ees. Jälgige, et mikserid, haamrid ja muud raskemad asjad asuksid löögitundlikust pliidist või töötasapinnast turvaliselt eemal.

4. Märgake, mis võib põhjustada kukkumist

Kuigi komistada võib igaüks, siis lapsed sagivad ringi topelttempoga ja tegijal ka juhtub. Jälgige, et laste mänguasjad ja leiutised ei muutuks neile võimalikuks ohuallikaks. Väikelapsega kodus tasub trepi ette paigaldada piirdeaed. Samuti on hea meelde tuletada, et rulad, tõukerattad ja jalgpall jäägu õue, sest parkett ei pea neile asjadele vastu ja vägagi tõenäoliselt miski võib katki minna.

5. Ohtlike asjade jaoks leidke päriselt ohutu koht

Kodukeemia hoidke lastest eemal. Vannitoakapid ei pruugi olla parim koht, sest igavlev laps võib end vannituppa lukustada ja pudelite sisuga „rahulikult“ tutvust teha. Vaadake kodus üle ka kõik kõrgemad pinnad ja veenduge, et sealt ei varitseks oht – et näiteks triikraud või printer poleks kuskil ääre peal või et nende juhtmed kuskil kutsuvalt ei ripuks. Käeulatusest kaugemale võiks ära panna ka kruvikeerajad (mis sobivad hästi pistikusse pista) ja käärid (millega fantaasia lendu minnes võib puruks lõigata diivanikatte või teha õele-vennale kummalise soengu).