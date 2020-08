Aiauudised augustis: aeg redist külvata ja vilju nautida 

Retro ruulib

Disainerid oskavad anda igapäevastele asjadele üllatava vormi – nii on Lungo-nimeline kastekann saanud Belgia disainerite kaasabil omale kuju vanaaegse kohvikannu järgi. 12-liitrine kastekann on küll mahukas, aga kerge ning noorest east hoolimata peetakse seda juba ikooniliseks ja disainiajalukku kuuluvaks. Saadaval tänapäevaselt murtud värvitoonides, kuid piiratud koguses ka kuldsena.

Foto: Micke Persson & Agnetha We

Veereservuaariga lillepotid

Plasttoodete ettevõte Orthex on turule toonud uued lihtsa põhjamaise disainiga lillepotid, mis sobivad nii sisetingimustesse kui ka väliruumi. Valmistatud on need taaskasutatud plastist, sees on veereservuaar, mis hoiab lilled kauem kastetuna, ning inetute veerantide vältimiseks on külge ehitatud potialus. Saadaval mitmes suuruses ja kolmes värvitoonis – valge, musta ja hallina.

Liblikate pidu

Liigirikkuse ja eriti tolmeldajate arvukuse vähenemine on olnud murettekitav trend juba aastaid. Viimase veerandsajandi jooksul on liblikaid lausa poole võrra vähemaks jäänud. Põhjanaabrite firma Belightful on välja töötanud vidina, mille abil saab liblikate vaesuvat toidulauda spetsiaalse nektari abil tõhusalt täiendada. Eriti palju on neist kauni vormiga toidumajadest kasu vegetatsiooniperioodi alguses ja lõpus, kui õitsvaid taimi on vähe. Toidumajad on disainitud spetsiaalselt liblikate kehaehitust arvestades. Valmistatud ümbertöötatud plastist ja saadaval liblikaid peibutavates värvitoonides.