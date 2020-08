BLOGI | Virtuaalsed jalutuskäigud parkides 

"Naine jalutab" ("Walking Woman"), autor Sean Henry Foto: ekebergparken.com

Naised, emad, inglid, jumalannad

Esimene peatus on Norra. Ekebergparken Oslo lähistel. Juba 1889. aastal ostis kohalik omavalitsus maaala, et kujundada see tehasetööliste tervise parandamise tarvis avalikuks pargiks, kõigile kättesaadavaks rohekümbluse paigaks. Teise maailmasõja ajal oli kogu “tammemägi” mineeritud. Maailma tippkunstnike loomingut esitlevaks skulptuuripargiks sai ta alles 2013. aastal.

Siin võib näha näiteks Damien Hirsti “Ingli anatoomiat”, kaunist valget marmorkuju, aga erinevalt renessansiaja meistritest huvitab Hirsti, mis on müüdi taga peidus, mis on pinna all, ja ta koorib inglilt naha ja näitab, et seal on lihased, luud ja kõõlused nagu inimesel. Inglid on küll välja mõeldud, aga inimese välja mõeldud, sestap inimese moodi. Eeskujuks on ta võtnud sada aastat tagasi valminud Alfred Boucheri kuju “L’hirondelle” (Pääsuke).

Teise briti kunstniku Sean Henry teos “Naine jalutab” on suisa antiigist mõjutatud, sest autor on otsustanud oma realistliku pronksivalu üle värvida, nii et jalutav naine mõjub ehmatavalt elusana. Antiigi skulptuur oli tõepoolest värviline, seda on raske uskuda, sest meie ajani on säilinud ju kulunud originaalide põhjal tehtud koopiate koopiad. Ameeriklase Matt Johnsoni “Õhus hõljuv naine” on tänases päevas kuidagi väga aktuaalne töö. Näha on vaid lamava naise siluett, ta on üleni läbipaistmatu kangaga kaetud.