Põhjalik ülevaade, kuidas leida silmale ilusad ja jalale mõnusad terrassilauad 

„Terrass pole just ülemäära odav lõbu, mistõttu tuleb seda ehitades arvestada nii oma vajaduste kui ka rahakotiga,“ teab terrassimeister Heikki Kilkson. Et igal materjalil on oma head ja vead, peaks nende põhjal järjestama oma eelistused. Kaalutledes leiad terrassilauad, millega ka aastate pärast rahul olla.

Üks esimesi asju, millega terrassi ehitamisel silmitsi seistakse, on materjalide valik. Siinkohal on mõistlik järgida soovitust „oma jalg on kuningas“ – terrassil peab olema mõnus nii pikutada kui ka seista. Paremaks materjalide vahel orienteerumiseks tuleks endale esitada kaks küsimust.