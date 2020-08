Praegu kaunistavad aeda vähetuntud püsikutest suvestaarid 

GALERII

Karedakarvane peekerlill (Penstemon hirsutus) Foto: joyfnp

Suve teine pool on kõrgete püsikute hiilgeaeg. Istutusalad on lopsakate taimede alla mattunud, õied säravad eemalt vastu ja vaated on nauditavad ka kaugemate aiaosade suunal. Populaarsete siilkübarate, heleeniumide, monardade, kukekannuste jt kõrval on põnev kasvatada ka vähem tuntud püsikuid, kellel on silmatorkav kasvukuju ja pikk õitseaeg.