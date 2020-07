Eriti tõhus viis, kuidas tüütutest herilastest lahti saada 

Suveilma nautleja jaoks tekitab herilaste tiirlemine ebamugavust, parema meelega tahaks neist lahti saada. Siirupiveega täidetud lõksud, käärinud mahla sisse kastetud rätikud, veega täidetud kilekotid – need kõik on vähem või rohkem tõhusad.

Vormige kortsutatud ajalehest herilasepesa suurune nutsakas ja katke halli teibiga. Kinnitage herilasepesa mulaaž riputusnööri abil istumiskoha vahetusse lähedusse. Herilased näevad, et teine seltskond on ala juba hõivanud, ega tiku enam ligi. Tegu ei ole just nägusa kujunduselemendiga, kuid mõnikord kaalub mugavus ilumeele üles.